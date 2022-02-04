Назван состав сборной России по шорт-треку на смешанную эстафету

Назван состав сборной России по шорт-треку на смешанную эстафетуЕлистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку на смешанную эстафету
В составе сборной России по шорт-треку на смешанной эстафете выступят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина, передаёт «Матч ТВ» со ссылкой на Союз конькобежцев России.
Смешанная эстафета в шорт-треке дебютирует на Олимпийских играх. В расписание Кубка мира эта гонка вошла с сезона-2018/19. В ней выступают четыре спортсмена: две женщины и двое мужчин.
Сборная России
Отметим, что на этапе Кубка мира в этом сезоне россияне одержали победу, когда за команду выступали Ефременкова, Елистратов, Просвирнова и Ситников.
Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Только действующая чемпионка России и Европы смогла откатать свою программу без ошибок.