Назван состав сборной России по шорт-треку на смешанную эстафету

В составе сборной России по шорт-треку на смешанной эстафете выступят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина, передаёт «Матч ТВ» со ссылкой на Союз конькобежцев России.

Смешанная эстафета в шорт-треке дебютирует на Олимпийских играх. В расписание Кубка мира эта гонка вошла с сезона-2018/19. В ней выступают четыре спортсмена: две женщины и двое мужчин.

Сборная России заявила на смешную эстафету шесть участников, потому что она стартует со стадии четвертьфинала и может впоследствии сделать замену.

Отметим, что на этапе Кубка мира в этом сезоне россияне одержали победу, когда за команду выступали Ефременкова, Елистратов, Просвирнова и Ситников.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Только действующая чемпионка России и Европы смогла откатать свою программу без ошибок.