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Биатлонисты Шопин и Корастылёв поедут в США и Канаду

Юрий Шопин Андрей Аносов/СБР/ТАСС

Юрий Шопин

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с Анатолием Хованцевым назвал состав мужской сборной на североамериканские этапы Кубка мира.

В состав сборной, как сообщает РИА Новости, включены, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылёв.

Этап в канадском Кэнморе пройдёт с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

В зачёте Кубка мира Александр Логинов идёт на втором месте.

Ранее News.ru писал, что французский биатлонист Мартен Фуркад не будет наказан за критику в адрес россиянина Александра Логинова.


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