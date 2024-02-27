Назван сценарий отмены российских спортсменов на Олимпиаде Депутат Журова: большинство стран выступят за недопуск россиян до Олимпиады

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За месяц до Олимпиады, когда российские спортсмены будут допущены до соревнований, вероятно, поступят коллективные письма от большинства стран с требованием не пустить их в Париж даже без флага и гимна, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, подобные требования поступят в Международный олимпийский комитет и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Журова считает, что МОК не предпримет никаких мер, в отличие от французского лидера, который может не пустить россиян на Олимпиаду.

Сейчас холостыми стрелять бессмысленно, не понятно, какие будут фамилии спортсменов, но поверьте мне — будут коллективные письма от большинства стран с требованием не пускать наших даже при участии без флага и гимна. Они напишут МОК и Макрону. МОК этого не сделает и даст аккредитацию, а Макрон может при наличии аккредитации не пустить спортсменов на свою территорию. Эти риски нужно представить президенту, — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что во многих видах спорта происходит бойкот россиян даже на законодательном уровне. Она напомнила, что в Латвии запретили соревноваться с российскими спортсменами.

А если латыш в теннисе выйдет на русского? Не будет матча, трансляции? На Олимпийских играх такое невозможно. МОК нужно было наказать Латвию за прямое вмешательство и лишить аккредитации Национальный комитет Латвии, — добавила Журова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России и Минспорту сформировать предложения по участию россиян в Олимпиадах. Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх будет решен после того, как МОК предоставит финальные рекомендации по допуску.