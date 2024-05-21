Назван самый молодой гроссмейстер в истории России 13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Землянский в возрасте 13 лет стал обладателем звания самого молодого гроссмейстера в истории России, передает РБК со ссылкой на Федерацию шахмат РФ. Нужную для этого норму он выполнил в ходе турнира в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты).

Сообщается, что подросток набрал пять очков в восьми соревнованиях. В частности, он победил в партиях с представляющими Индию Абхиджитом Гупты (183-й в рейтинге FIDE — Международной шахматной федерации — NEWS.ru) и Адитьи Миттала (172), а также шахматистом из Словении Владимиром Федосеевым (36). Ранее самым молодым гроссмейстером РФ был Аниш Гири, ставший им в 14-летнем возрасте, сейчас он представляет Нидерланды.

Отмечается, что самым молодым гроссмейстером в истории является американец Абхиманью Мишра, получивший это звание в 2021 году в возрасте 12 лет и четырех месяцев. До этого мировым рекордсменом был россиянин Сергей Карякин (12 лет и семь месяцев), тогда представлявший Украину.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира в Торонто закончился победой 17-летнего индийца Доммараджу Гукеша. В последнем туре черными фигурами он сыграл вничью с американцем Хикару Накамуро и набрал девять очков.