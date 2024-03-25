Назван самый часто проверяемый на допинг российский спортсмен ТАСС: в 2024 году РУСАДА проверяла Большунова на допинг чаще других россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Большунов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году чаще других проверяло на допинг лыжника, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщил ТАСС. За первые два месяца этого года его тестировали пять раз.

За весь прошлый год 27-летнего российского спортсмена проверили всего три раза. Помимо РУСАДА, Большунова тестируют на допинг в Международной федерации лыжного спорта и сноубординга.

Российское антидопинговое агентство в 2024 году по четыре раза тестировало лыжников Анастасию Кулешову, Савелия Коростелева и Елизавету Пантрину. Легкоатлет Константин Крылов прошел столько же проверок на допинг.

Большунов в 2022 году стал трехкратным чемпионом Олимпийских игр в Пекине. Россиянин также завоевал на них четыре серебряные и пару бронзовых медалей.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

Суд признал, что россиянка приняла триметазидин непреднамеренно. Но решение оказалось столь жестким из-за того, что защита фигуристки не смогла доказать случайность попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.