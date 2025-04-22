Назван самый богатый спортсмен в истории Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории с доходом $4,15 млрд

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Майкл Джордан

Американский баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен, пишет портал Sportico. На втором месте расположился американский гольфист Тайгер Вудс, а на третьем — португальский футболист Криштиану Роналду.

Доход Джордана, который шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и два раза выигрывал Олимпийские игры, составляет $4,15 млрд. Тайгер Вудс, будучи пятикратным победителем турниров «Мэйджор», заработал $2,79 млрд. Доход пятикратного победителя Лиги чемпионов, лучшего бомбардира в истории национальных сборных и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Роналду составляет $2,23 млрд.

В феврале в американском штате Флорида арестовали сына Майкла Джордана Маркуса. Его поместили под стражу в тюрьму округа Ориндж за вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков и сопротивление при задержании.

До этого Forbes составил список самых богатых знаменитостей 2024 года, в который вошли представители кино и телевидения, спортсмены и музыканты. Лидером рейтинга стал режиссер и создатель франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас. Его состояние оценивается в $5,5 млрд, большую часть этой суммы он получил от продажи компании LucasFilm в 2012 году.