Назван результат Трусовой в прыжках в длину на неделе лёгкой атлетики Трусова прыгнула в длину на 4,19 метра на неделе лёгкой атлетики в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова приняла участие в неделе лёгкой атлетики в Москве. Спортсменка выступила в прыжках в длину, показав результат, который соответствует второму юношескому разряду.

В первой попытке Трусова прыгнула на 3,80 метра. Во второй попытке фигуристка улучшила результат на 14 сантиметров, затем прыгнула на 4,10 метра, а в заключительной, четвёртой попытке улетела на 4,19 метра. Россиянке не хватило 11 сантиметров, чтобы показать результат, соответствующий первому юношескому разряду.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года, двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2020, 2021), двукратной чемпионкой мира среди юниоров. На Олимпиаде в Пекине она стала первой женщиной в фигурном катании, исполнившей в одной программе пять четверных прыжков.

Ранее тренер по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов высказался о дебюте Трусовой в прыжках в длину. По словам специалиста, спортсменка рискует получить травму.