Назван лучший тренер сезона в Российской премьер-лиге Марцел Личка стал лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Марцел Личка

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером по итогам сезона в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщили в «Винлайн — Герои РПЛ». Церемония проходит в воскресенье, 26 мая, в Москве.

Награду Личке вручил экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который сделал красно-белых лидерами в России в сезоне-2016/17. Номинированы также были бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин, наставник «Ростова».

«Динамо» во главе с Личкой по итогам чемпионата в этом сезоне получило третье место в турнирной таблице. Перед последним туром команда чешского тренера была на первом месте в турнирной таблице. Но в последнем матче бело-голубые проиграли «Краснодару».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» в матче последнего тура. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.