Назван клуб НХЛ, в который может уехать Дацюк

https://news.ru/storage/news/eeb9a2cc92f0da22beee45fc95b3bf3c/3af9f3c1-0296-4fc8-8b43-32484d3ac143_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Павел Дацюк

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк в случае возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) будет выступать за «Детройт». Об этом заявил агент 40-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Павел не готов завершать карьеру. Мы говорили о возможном возвращении в НХЛ. Но решение принимать только ему. Я верю, что если он решит вернуться, то выберет „Детройт“. Он всю карьеру провёл в „Ред Уингз“. Он ещё голоден до побед и не бежит от конкуренции», — цитирует Мильштейна Detroit Free Press.

Дацюк покинул «Детройт» в 2016 году. Права на игрока принадлежат «Аризоне Койотс». С 1 июля 2019 года Павел станет неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Дацюк провёл за СКА 45 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка.

Ранее, как сообщал News.ru, Мильштейн отвергал саму возможность возвращения Дацюка в НХЛ.