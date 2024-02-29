Назван единственный русский футболист «Зенита» в матче со «Спартаком» Аршавин: в составе «Зенита» на матче со «Спартаком» будет один русский футболист

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нуралы Алип

В составе петербургского «Зенита» на матче против московского «Спартака», скорее всего, будет один русский футболист — защитник Алип, заявил экс-капитан сборной России, замгендира «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. По его мнению, в атаке сине-бело-голубых будут только иностранцы, заявил он в эфире «Матч ТВ».

Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом, — заявил Аршавин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19-го тура национального чемпионата пройдет 2 марта и начнется в 19:30. Сейчас лидером Премьер-лиги России является ФК «Краснодар» с 38 очками, «Зенит» занимает вторую позицию с 36 очками, третьим идет «Динамо» с 32 очками. «Спартак» расположился на пятой строчке, в его активе 30 очков.

Ранее стало известно, что Певица Лариса Долина могла бы исполнить российский гимн на футбольном матче между сборной России и Сербии вместо Полины Гагариной. Товарищеский поединок состоится 21 марта на московском стадионе «Динамо».