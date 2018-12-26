Назначение Карреры в «Оренбург» вызвало смех

https://news.ru/storage/news/34b5c3d2316f1621ab164bf0cf31a9cc/5f9eb143-6abc-4276-94b1-508a53301cc6_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Массимо Каррера

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить его команду.

«Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал Столыпин Sport24.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может продолжить карьеру в «Оренбурге». Его зарплата может составлять 1 млн евро в год.

Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели, писал News.ru.