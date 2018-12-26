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Назначение Карреры в «Оренбург» вызвало смех

Массимо Каррера Dmitry Golubovich/Global Look Press

Массимо Каррера

спорт [ версия для печати ]

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить его команду.

«Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал Столыпин Sport24.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может продолжить карьеру в «Оренбурге». Его зарплата может составлять 1 млн евро в год.

Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели, писал News.ru.


#футбол #МассимоКаррера #ФКоренбург
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