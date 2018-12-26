Назначение Карреры в «Оренбург» вызвало смех

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить его команду.
«Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал Столыпин Sport24.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может продолжить карьеру в «Оренбурге». Его зарплата может составлять 1 млн евро в год.
Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели, писал News.ru.