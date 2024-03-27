«Настучала Испания»: российских альпинистов лишили бронзы чемпионата мира Российских альпинистов лишили бронзы чемпионата мира после жалобы Испании

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Российских альпинистов лишили бронзы чемпионата мира по скайраннингу в командном зачете после жалобы испанской сборной, рассказала член команды РФ Анастасия Рубцова. Благодаря аннулированию результата россиян испанские спортсмены заняли призовое место, пишет ТАСС. Соревнования проходили в Италии с 6 по 10 марта.

Настучала Испания. Они в итоге и забрали себе бронзу. Это нечестно, тем более что нас уже наградили. Чтобы забрать у нас результат, пришлось признать скайраннинг командным видом спорта. Если честно, это смешно, — отметила спортсменка.

При этом Рубцова добавила, что к российским альпинистам относились уважительно и хорошо, провокаций не было. Она подчеркнула, что для выступления на чемпионате мира каждый российский спортсмен заплатил взнос Международной федерации скайраннинга и выполнил все необходимые условия, однако им даже не разрешили надеть собственную форму.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские гимнастки не будут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна. По ее словам, участие в состязаниях на таких условиях позорно для отечественных спортсменок. Кроме того, она назвала атлетов «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков».