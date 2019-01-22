Нашёлся соперник для боксёра Тищенко

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Евгений Тищенко

Российский боксёр Евгений Тищенко в феврале 2019 года выйдет на ринг против чеха Вацлава Пейсара.

Поединок пройдёт 22 февраля в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.

В 2018 году Тищенко переехал в Екатеринбург в команду Академии единоборств РМК. Тогда же он дебютировал в профессионалах с досрочной победы над Уильямом Окандо (19−6). Предыдущий бой он провёл в рамках шоу Бивол — Паскаль в Атлантик-Сити, где одержал досрочную победу над мексиканцем Кристианом Марискалем (11−1).

Олимпийское золото Тищенко выиграл на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Он также является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2015 и 2017).

Пейсар начал выступать в 2014 году и уже провёл в профессионалах 20 поединков, четыре из которых были титульными.

Как писал News.ru, Тищенко сменит весовую категорию.