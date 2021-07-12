Нас не звали, но мы не приедем: что значит бойкот США Олимпиады в Пекине

После долгих обсуждений, громких обещаний и угроз США всё-таки объявил о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Причина — нарушение прав человека в Китае. Впрочем, несмотря на всю громкость заявления, никакого повторения Олимпиады-1980 не будет. Американские спортсмены в Пекин едут. На Играх не будут присутствовать только официальные лица и чиновники США. Велика ли потеря? Пытаемся понять, какими последствиями может обернуться дипломатический бойкот американцев.

США против насилия

Разговоры о возможном бойкоте Олимпийских игр в Пекине длились действительно очень долго. Ещё весной 2021 года власти США предупреждали Китай о подобных мерах, если тот не пересмотрит своё отношение к правам человека. С тех пор найти консенсуса в данном вопросе сторонам не удалось. А накануне уже появилось официальное сообщение о бойкоте.

Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Говоря о нарушении прав человека, американская сторона имеет в виду репрессии в отношении китайских меньшинств на территории КНР, а также жёсткое подавление протестов в Гонконге. Определённой остроты к имеющимся проблемам наверняка добавил скандал с теннисисткой Пэн Шуай, которая пропала после заявления о домогательствах со стороны высокопоставленного китайского чиновника, а потом, вроде как, появилась. Естественно, в КНР все этим обвинения отвергают.

Реакция Китая

Со своей стороны, Китай отметил, что решение властей США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине идёт в разрез с духом Олимпийской хартии, однако, по их мнению, отсутствие американских дипломатов на турнире нисколько не повлияет проведение Игр. Действительно, как может повлиять на соревнования отсутствие людей, которых даже не приглашали? Посольство Китая в Вашингтоне подтвердило, что приглашения американским политикам никто не отправлял. Получается, власти США решили сыграть на опережение: нас никуда не звали, но мы всё равно не приедем. Неплохо.

Но не стоит думать, что на отказе высокопоставленных американских чиновников посетить ОИ-2022 история подошла к концу. МИД КНР заявил, что они будут принимать «решительные контрмеры» против дипломатического бойкота США.

А какими реально последствиями может обернуться эта история для обеих сторон?

Спортсмены едут на ОИ

Главное во всей этой сумятице заключается в том, что на американских спортсменов бойкот не распространяется. Они смогут принять участие в Олимпийских играх. И немаловажную роль в этом вопросе сыграл Олимпийский комитет США. Сразу после заявления о возможном бойкоте глава организации Сара Хиршланд заявила, что они не хотят повторения 80-х годов, а также отметила, что спорт не должен служить решением геополитических проблем.

Слова Сары в итоге были услышаны. Во вчерашнем заявлении Джен Псаки отметила, что бойкот не распространяется на атлетов. Спортсмены, которые длительное время тренировались для поездки на ОИ, не могут быть наказаны подобным образом, отметили в Белом доме.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Но без последствий для американской стороны точно не обойдётся. Насколько серьёзными они окажутся, будет зависеть от уровня влияния китайских властей на главные спортивные организации.

Что касается китайской стороны, то они могут не досчитаться большого количества официальных гостей. Сразу после заявления США с решением не отправлять на Игры своих дипломатов выступила Новая Зеландия. Возможно, к ним ещё присоединятся Великобритания, Австралия и Норвегия. Впрочем, никогда отсутствие официальных лиц той или иной страны не мешало проведению соревнований. В Сочи без представителей США всё пошло благополучно. В Пекине наверняка тоже не возникнет никаких проблем.

К тому же в Пекине, скорее всего, будет присутствовать президент России Владимир Путин. По мнению телекомментатора Дмитрия Губерниева, этого уже достаточно.

Меньше народу — больше кислороду. Если Байден там будет разъезжать по верхнему кластеру, то наоборот, дороги перекроют. Главное, что на церемонии открытия будет Владимир Путин, он любит биатлон и приедет поддержать наших спортсменов, — сказал Губерниев.

Отсутствие американцев не смутило и четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Наоборот, он назвал это известие — праздником для всех.

Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, её раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде, — сказал Тихонов.

А вот двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что главный итог этой странной истории состоит в том, что спортсмены поедут на Олимпиаду. И это действительно так.