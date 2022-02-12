Нас не догонят: как российские лыжники уничтожили соперников в эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам поддержала победный почин девушек и одержала блестящую победу на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4 по 10 километров. С первого этапа россияне пошли в отрыв, их темп не смог поддержать никто, включая норвежцев. Рассказываем подробнее о первом триумфе отечественных спортсменов в этой дисциплине за 42 года.

Делай как я

Мужской эстафете предшествовала красивая победа российских девушек. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли сборной России долгожданное золото в эстафете, которого в этом виде программы у женщин не было 16 лет. Очень хотелось, чтобы примеру девушек последовали российские мужчины. Они не выигрывали эстафету на Олимпиаде целых 42 года. Последний раз это произошло на зимних Играх — 1980 в Лейк-Плэсиде.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе перед стартом гонки отметила тяжёлые погодные условия: на трассе наблюдался обильный снегопад. По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, по такому снегу никому не удастся уйти в большой отрыв. Как показала практика, она то ли ошиблась, то ли намеренно лукавила.

По классике

Стартовый этап тренеры доверили пробежать Алексею Червоткину, который в «разделке» на 15 километров был лучшим из россиян после Александра Большунова. На первом круге спортсмен спокойно работал в группе лидеров, а затем предпринял попытку уйти в отрыв. Она оказалась удачной: Червоткин очень быстро отъехал от преследователей и создал себе комфортный задел. Ему удалось на очень высоком уровне доработать свой этап и привезти 23 секунды сопернику из Италии. Главные соперники россиян норвежцы оказались в 34 секундах от лидера. Эмиль Иверсен откровенно провалил свой этап.

Наращивать преимущество сборной России вышел Большунов. Лидер команды перевыполнил задачу и блестяще отработал свою 10-километровку. На каждой отсечке лыжник наращивал преимущество и к моменту передачи эстафеты привёз соперникам почти минуту. Угнаться за россиянином пытался норвежец Пол Голберг. На некоторых отрезках он уходил в отрыв от других преследователей Большунова, но не смог не только поддержать темп лидера, но и закрепиться на втором месте. Эстафету он передавал в компании с соперниками.

Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решающий рывок

Задачей серебряного призёра в скиатлоне Дениса Спицова на первом этапе в свободном стиле было спокойно отработать свою десятку, не позволив соперникам приблизиться. На последнем этапе у норвежцев был заявлен король спринта Йоханнес Клебо, приезжать вместе с ним на финиш — самоубийство для любого лыжника. Спицов отработал очень прилично и не позволил соперникам радикально сократить отрыв. Да, оппоненты в лице норвежцев, шведов и французов отыграли порядка 15 секунд, но преимущество Сергея Устюгова на последнем этапе всё равно было очень серьёзным.

Наш лыжник, который на этой Олимпиаде потерпел обидное поражение в полуфинале спринта и даже задумался о завершении карьеры, в шанс завоевать золотую олимпийскую медаль вгрызся зубами. Клебо поначалу предпринял попытку сократить отрыв и приблизился к Устюгову до расстояния в 40 секунд, но затем россиянин начал убегать всё дальше. Когда до конца гонки оставалось 4,4 километра, преимущество Устюгова увеличилось до минуты и четырёх секунд, а Клебо переместился на третье место — его обошёл француз Морис Манифик.

На оставшейся части дистанции сюрпризов не произошло. Устюгов спокойно доехал до финиша, сохранив гигантское преимущество и принимая поздравления от тренеров, а Клебо в фирменном стиле разобрался с соперником из Франции. Россиянин финишировал с флагом и утонул в объятиях партнёров. Ради таких моментов стоит заниматься спортом.

Лыжники продолжают практически в одиночку отстаивать позиции России в общекомандном медальном зачёте Олимпиады-2022. Они взяли три из четырёх золотых медалей сборной на Играх в Пекине, и это не предел. Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, но может увеличить количество медалей в командном спринте и марафоне.