Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»

https://news.ru/storage/news/07e983fe821d9b074f6d477a2ce53eb1/4d796b34-23d9-492b-8d7f-53294be36bcd_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Денис Глушаков

Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, освободившийся из-под ареста, рассказал о том, что не поменял своего отношения к капитану «красно-белых» Денису Глушакову.

«Глушаков играет хуже некуда. Вы знаете, что он к Малахову пошёл на шоу? Думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее», — приводит его слова сайт телеканала «360».

Голунов также добавил, что вызвал сочувствие у работников спецприёмника.

«Начальник спецприёмника говорит мне: „Так это ты к Глушакову выбежал? Красавец! Нечего таким людям в команде делать“. Отсидел нормально, как в санатории», — заключил он.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле во время матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против австрийского «Рапида». Инцидент случился на 70-й минуте игры. Голунов подбежал к Глушакову и стал выяснять отношения. Он также попытался его толкнуть. Тушинский суд Москвы арестовал Голунова на 10 суток и запретил посещать стадион в течение пяти лет.

Между Глушаковым и бывшим главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой произошёл конфликт, который мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. После этого на футболиста ополчилась часть болельщиков.

Глушаков вознамерился вернуться в сборную, писал News.ru.