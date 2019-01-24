Напавший на Глушакова фанат обратится в ЕСПЧ

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Выбежавший на поле в матче Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» болельщик Мирослав Голунов заявил, что не смог опротестовать решение суда о запрете ему в течение пяти лет посещать спортивные мероприятия.

«14 января суд отклонил нашу апелляцию. Судья обратил внимание на то, что у меня и до этого были штрафы. То есть не очень хорошая кредитная история. Теперь буду обращаться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — Ред.)», — приводит слова Голунова «Спорт-Экспресс».

Болельщик «Спартака» выбежал на поле во время матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против австрийского «Рапида». Инцидент случился на 70-й минуте игры. Голунов подбежал к Денису Глушакову и стал выяснять отношения. Он также попытался его толкнуть.

Тушинский суд Москвы арестовал Голунова на 10 суток и запретил посещать стадион в течение пяти лет.