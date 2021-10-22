Напавшего на журналиста экс-главу фан-клуба «Спартака» арестовали

Напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова арестовали на два месяца в рамках уголовного дела. Эту информацию передаёт «Чемпионат».

Решение по этому вопросу вынес Тушинский районный суд Москвы сегодня, 22 октября. До этого сообщалось, что суд оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие два года.

После матча «Спартак» — «Лестер» стало известно о нападении Валентина Коршунова на журналиста. Бывшего главу фан-клуба «красно-белых» не устроило, что корреспондент РБК Александр Щёголев вёл съёмку у выхода ВИП-зоны. Коршунов сначала нецензурно выражался, а затем набросился на журналиста. В ходе драки напавший нанёс корреспонденту несколько ударов в голову.

Ранее сообщалось, что видео нападения фаната на журналиста РБК после матча «Спартак» — «Лестер» появилось в Сети. Журналисты после окончания игры по обыкновению дежурили возле ВИП-входа на стадион «Открытие Арена», чтобы взять комментарии у звёзд, чиновников, людей из мира футбола.