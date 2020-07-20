Нападающий Фёдор Смолов вернётся в «Локомотив»

Российский нападающий Фёдор Смолов вернётся из испанской «Сельты» в московский «Локомотив».
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Нападающий переехал в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года. Срок аренды заканчивается 19 июля 2020 года. Россиянин провёл за галисийцев 12 матчей, в которых дважды отличился. Смолов забил двум ведущим испанским клубам — «Реалу» и «Барселоне». Отмечается, что 30-летний Смолов помог «Сельте» сохранить место в Ла Лиге.
Как писал NEWS.ru, испанский футбольный клуб «Сельта» рассказал о травме российского нападающего Фёдора Смолова, из-за которой он может пропустить остаток сезона.
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