Нападающий Фёдор Смолов вернётся в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/5e344652-cabe-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нападающий Фёдор Смолов вернётся из испанской «Сельты» в московский «Локомотив».

Об этом сообщил портал La Vanguardia. «Железнодорожники» владеют правами на форварда сборной России, в «Сельте» он выступал с начала года на правах аренды.

Нападающий переехал в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года. Срок аренды заканчивается 19 июля 2020 года. Россиянин провёл за галисийцев 12 матчей, в которых дважды отличился. Смолов забил двум ведущим испанским клубам — «Реалу» и «Барселоне». Отмечается, что 30-летний Смолов помог «Сельте» сохранить место в Ла Лиге.

Как писал NEWS.ru, испанский футбольный клуб «Сельта» рассказал о травме российского нападающего Фёдора Смолова, из-за которой он может пропустить остаток сезона.