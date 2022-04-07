Нападающий «Динамо» рассказал о любви к Путину в Африке
Нападающий «Динамо» Н’Жи: Путина любят в Камеруне, Африке и европейских странах
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:08, 08 апреля 2022
Клинтон Н’Жи в форме сборной КамерунаФото: Martyn Haworth/Global Look Press
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Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н’Жи в интервью Sport24 рассказал, как за рубежом относятся к России и президенту страны Владимиру Путину. По словам камерунского футболиста, глава РФ пользуется большой популярностью.
Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной, — сказал Н’Жи.
За свою карьеру 28-летний форвард играл в Камеруне, Франции и Англии. За «Динамо» он выступает с 2019 года. В составе московского клуба Н’Жи провёл 59 матчей и забил пять мячей. Футболист является победителем Кубка африканских наций 2017 года. Также камерунец выступал за «Марсель», «Тоттенхэм» и «Лион».