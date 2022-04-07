Нападающий «Динамо» рассказал о любви к Путину в Африке

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Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шамиль Абдурахимов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о титульных перспективах бойца полутяжёлого веса Магомеда Анкалаева. По его мнению, двукратному чемпиону мира нужно одержать ещё одну победу, чтобы получить бой за пояс чемпиона UFC.

Думаю, что Магомед получит титульный поединок через один бой. В принципе, в его дивизионе других претендентов не осталось. Ян Блахович совершенно точно проиграет Анкалаеву. Александр Ракич ещё может оказать сопротивление....