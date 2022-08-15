Осужденная за наркотики баскетболистка Грайнер обжаловала приговор

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков, обжаловала приговор в Мособлсуде. Об этом Business FM рассказала ее адвокат Мария Благоволина.

Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда. Мы не согласны с приговором и просим его отменить, — сказала защитница.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.

В поддержку американской спортсменки высказалась российская футболистка Надежда Карпова, также за ее освобождение выступил российский сноубордист олимпийский чемпион Вик Уайлд. Он назвал решение суда нелепым и отметил, что дело заставляет Россию «выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира».

Позже стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена Бриттни Грайнер и американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. О конкретных деталях переговоров директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Даричев умолчал.