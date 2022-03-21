«Надо доказывать, что ты не верблюд»: Шубенков высказался о деле Валиевой

Чемпион мира 2015 года в барьерном спринте Сергей Шубенков сравнил случай допингового скандала фигуристки Камилы Валиевой с эпизодом из своей карьеры, сообщает «Р-Спорт». В декабре 2020 года легкоатлет сдал положительный допинг-тест на ацетазоламид. Однако со спортсмена были сняты обвинения, потому что он сумел доказать, что непреднамеренно проглотил остатки лекарства, которое давали его сыну.

На Олимпийских играх 2022 года Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в Пекине.

Действительно, похожий случай. Какая-то левая «залипуха», только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Как правило, чудеса не случаются, — сказал Шубенков

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отметили, что слушание в первой инстанции проводится в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.