«Набрала вес»: Тарпищев о возвращении Серены Уильямс Шамиль Тарпищев заявил, что Серене Уильямс не стоило возвращаться на корт

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Серена Уильямс

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении американки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона, сообщает «РБК-Спорт». По его словам, время спортсменки уже прошло.

Она еще и набрала вес, естественно, ее стремление выиграть понятно. С каждым днем ей все сложнее и сложнее. Она уже не вернется на высокий уровень, возраст и многие факторы влияют на это. Не стоило возвращаться, — сказал Тарпищев.

40-летняя Серена Уильямс в первом круге Уимблдона проиграла француженке Хармони Тан. До этого американка год не играла в одиночном разряде.

В октябре прошлого года Уильямс призналась, что с детства испытывает головные боли. По ее словам, из-за этого ей даже приходилось прекращать тренировки.