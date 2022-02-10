Постучали по «дереву»: россияне провели худший день на Олимпиаде в Пекине

Седьмой день Олимпиады 2022 года в Пекине российские болельщики могут смело забыть. Отечественные спортсмены не смогли завоевать ни одной медали, а самым ярким событием стала упущенная бронза Натальи Непряевой в лыжных гонках. Рассказываем подробнее об очередном соревновательном дне и анонсируем медальные баталии пятницы.

Без сенсаций

Российским фигуристам-одиночникам предсказуемо не удалось сотворить чудо и добраться до призов Олимпиады. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который с небольшой ошибкой откатал произвольную программу и расположился на итоговом восьмом месте. Его партнёры по команде выступили на порядок скромнее. Триумфатор командного турнира Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Победу же одержал американец Нейтан Чен. За ним расположились японцы Юма Кагияма и Шома Уно.

В четверг гораздо более обнадеживающими для россиян были новости о Камиле Валиевой. Сообщалось, что спортсменку вроде бы удалось отстоять: она должна выступить в личном турнире. Уточнялось, что в командных соревнованиях золото у россиян никто не отберёт, однако о дате церемонии награждения так ничего не сообщили. Не было никакой официальной информации о ситуации с Валиевой.

Драма в классике

Остросюжетной получилась гонка на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем у женщин. Третью золотую олимпийскую медаль в карьере и вторую на Играх в Пекине завоевала Тереза Йохауг, которая не побоялась взять очень ранний стартовый номер и быть ориентиром для всех остальных соперниц. Финская лыжница Кертту Нисканен отважно сражалась за золото, но на финише уступила ничтожные 0,4 секунды.

Ещё более ничтожные 0,1 секунды выиграла другая финка Криста Пярмякоски у россиянки Натальи Непряевой. Наша спортсменка стала четвёртой, мало что бывает обиднее в карьере спортсмена, чем такая «деревянная» медаль. Остальные россиянки выступили прилично, но не блестяще. Юлия Ступак стала седьмой, Татьяна Сорина — десятой, а Лилия Васильева показала 15-е время.

Наталья Непряева Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Разбитые мечты

В седьмой день Олимпиады российские болельщики рассчитывали на борьбу за золото у фристайлистов в командных соревнованиях по акробатике. Россиян представляли Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, которые не смогли даже отобраться в решающий финал. После соревнований спортсмены стояли с опущенными головами. По их словам, в неудаче им нужно винить только самих себя. Золото забрали американцы.

Невероятно расстроенной после финиша забега на 5000 метров выглядела и российская конькобежка Наталья Воронина. Спортсменке, имеющей в активе мировой рекорд на этой дистанции, не удалось выдать максимум, она показала лишь шестое время. Победу же праздновала представительница Нидерландов Ирене Схаутен.

Наталья Воронина Ding Xu/XinHua/Global Look Press

Не удалось заскочить в призы и саночникам в эстафете. Россию представляли Татьяна Иванова, Роман Репилов, а также двойка Александр Денисьев / Владислав Антонов. Все прилично и без особых ошибок прошли свои этапы, но соперники банально были сильнее. Итог — достойное, но очень обидное четвёртое место.

Соревнования пятницы

Горнолыжный спорт

06:00 мск — женщины, супергигант. Наши: Юлия Плешкова.

Здесь для попадания россиянки Плешковой в медали нужно фантастическое стечение обстоятельств, так что можно расслабиться и наблюдать за сражением сильнейших горнолыжниц мира.

Хоккей

07:10 — мужчины, групповой этап. Россия — Дания.

После ужасного по качеству игры, но удовлетворительного по результату первого матча на турнире против Швейцарии (1:0) россиянам нужно успокоить болельщиков и показать красивый результативный хоккей. Однако датчане вряд ли сдадутся без боя. В первой игре они одержали неожиданную победу над Чехией (2:1).

Лыжные гонки

10:00 — мужчины, 15 километров классическим стилем. Наши: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Главный старт дня для российских болельщиков. Большунов будет биться за второе золото на этой Олимпиаде, а его главным конкурентом станет финн Иво Нисканен. Он, кстати, опередил россиянина в классической части скиатлона, так что заруба обещает быть захватывающей.

Конькобежный спорт

11:00 — мужчины, 10 тысяч метров. Наши: Александр Румянцев.

В этой дисциплине выступят всего 12 человек, и россиянин Румянцев находится среди претендентов на призовые места. Побороться за золото нашему спортсмену будет очень тяжело. Безоговорочным фаворитом является действующий рекордсмен мира швед Нильс ван дер Пул.

Биатлон

12:00 — женщины, спринт 7,5 километра. Наши: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина.

В мужской и женской индивидуальных гонках российские биатлонисты были очень близки к медалями, но завоевать их не удалось. Самое время исправлять ситуацию. В спринте главной надеждой сборной России будет находящаяся в блестящей форме Кристина Резцова. Может высоко забраться и Ульяна Нигматуллина. Главное — наладить стрельбу.

Шорт-трек

14:00 — 15:37 — женщины, 1000 метров, 1/4 финала, полуфиналы, финал. Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова.

Обе российские спортсменки попали в один четвертьфинал. Наилучшие шансы побороться за попадание в тройку призёров у Ефременковой. На победу россиянке рассчитывать будет объективно тяжело.

Скелетон

15:15 — 16:50 — мужчины, третья и четвёртая попытки. Наши: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.

После двух попыток Третьяков и Рукосуев делят четвёртое место, а Романов находится на далёком 23-м месте. Судьба медалей решится в двух заключительных попытках. Мощный задел себе создал немец Кристофер Гротер, его обойти россиянам будет очень тяжело. А вот побороться за серебро с его соотечественником Акселем Юнгом и Янем Вэньганем из Китая вполне реально.