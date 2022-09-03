На стадионах Италии будет меньше света из-за энергетического кризиса В Италии на чемпионате по футболу сократят освещение стадионов из-за энергетического кризиса

Фото: Global Look Press

Время работы освещения на итальянских футбольных стадионах сократится на 25–30% из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию, сообщил президент Серии А Лоренцо Казини. Кроме того, будет поднят вопрос использования на стадионах солнечных батарей и светодиодного освещения, передает LaStampa.

Это первый шаг, мы должны показать пример в период энергетического кризиса. Свет имеет ключевое значение на стадионах, однако мы убеждены, что будет правильно максимально уменьшить освещение до и после игр с целью сокращения потребления энергии, — сказал Казини.

Ожидается, что с пятого тура в Серии А прожекторы стадионов будут работать не более четырех часов в день матча. Для игр при дневном освещении прожекторы будут включаться за 60 минут до начала игры, а не за 90, как это требует система видеоассистента рефери (VAR).

Ранее власти Норвегии отказались снижать цены на природный газ для стран Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд заявил, что кабмин не будет навязывать бизнесу контракты на поставки голубого топлива с фиксированной ценой ниже рыночной. Министр добавил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

К концу августа стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВтч, обновив мартовский ценовой рекорд. В переводе на американскую валюту показатели превышают $3300 за тысячу кубометров.