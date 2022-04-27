На Овечкина упал мольберт с его портретом во время чествования

Александр Овечкин / Фото Nick Wass/AP/ТАСС

Во время церемонии чествования нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина произошёл курьезный эпизод. Россиянин, вошедший в тройку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вышел для чествования на лёд, и в этот момент на него сзади упал портрет с собственным изображением.

Овечкин немного посмеялся, а картину быстро вернули на место. На ней помимо Овечкина были изображены Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл и Яромир Ягр. Этих хоккеистов россиянин обошёл по количеству голов в лиге за карьеру. Овечкин (780) уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

В этом сезоне Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более голами. Это произошло в девятый раз в карьере россиянина и позволило ему догнать рекордсменов — канадцев Майка Босси и Уэйна Гретцки.