На «Матч ТВ» показали баскетбольную игру команд Z и V с участием Соловьёва

В Москве 11 июня прошёл благотворительный матч по баскетболу с участием ряда известных людей. Команды назывались Z и V - символов спецоперации на территории Украины. Мероприятие было показано на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Игра, организованная фондом «Шаг вместе», прошла на арене «Баскет Холл» в спорткомплексе «Мегаспорт». Одним из учредителей встречи стал глава фонда «Шаг вместе» Гоша Куценко. С приветственной речью выступил телеведущий «России 1» Владимир Соловьёв.

За «Команду Z» выступали экс-борец Александр Карелин и бывшая баскетболистка Светлана Абросимова, а за «Команду V» — экс-конькобежка Светлана Журова и баскетболисты «Зенита» Сергей Моня и Егор Вяльцев. В составы обеих команд добавили детей из Донецка и Луганска.

Вокруг площадки стояли рекламные баннеры с надписями «Улыбки детей Донбасса» и «Za мир». В телетрансляцию также добавили обращение главы ДНР Дениса Пушилина. Встреча завершилась со счётом 56:56.

В марте в Москве прошёл митинг-концерт под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Из известных спортсменов мероприятие посетили пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также ряд других атлетов. С некоторыми из них после этого разорвали контракты зарубежные спортивные фирмы.