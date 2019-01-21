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На Ледовой арене «Сибири» случился пожар

МЧС России по Новосибирской области

спорт [ версия для печати ]

В ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске произошло небольшое возгорание.

По информации «Чемпионата», загорелась прачечная, что вызвало сильное задымление. Сотрудники клуба и стадиона были эвакуированы, а пожар потушен.

Этот пожар не первое происшествие в «Сибири». В середине января на стадионе обвалился подвесной потолок в тренерской. Тогда никто не пострадал.

ЛДС «Сибирь» — старейшая арена Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она была построена в 1964 году.

Автобус с футболистами рухнул в пропасть, писал News.ru.


#Новосибирск #КХЛ
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