На краю ямы: почему состояние российских биатлонисток перед ОИ беспокоит

Появившийся в отношении женской сборной России по биатлону оптимизм снова улетучивается. За три недели до старта Олимпиады в Пекине почти все девушки растеряли скорость и неидеальны в стрельбе, а старший тренер команды Михаил Шашилов подозревается в систематическом пьянстве. Ходят слухи, что его даже могут снять в ближайшее время. Рассказываем подробнее о тревожной обстановке в национальной команде.

Не бегут

Показательной стала эстафета на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которая прошла 14 января. Россиянки, в отличие от норвежек, шведок и немок, вышли на гонку в боевом составе, но справляться с резервистками из других стран спортсменкам было невыносимо тяжело.

Валерия Васнецова первый этап начала с падения, а затем неидеально работала на огневых рубежах. На последнем круге спортсменка ещё и перестала бежать. Выступавшую на втором этапе Светлану Миронову она наградила 50-секундным отставанием.

Преемница Васнецовой свой этап не провалила, но и отыграть ничего не смогла. Миронова взяла по допу на рубежах, имела шансы приблизиться к лидерам, но и её ноги отказывались бежать. Хотя, как оказалось чуть позже, это ещё неплохая скорость. Выступавшая на третьем этапе Ирина Казакевич, которая некогда имела лучший ход в сборной, стреляла сносно, но на дистанции едва натурально не скончалась. По местам ей удалось приблизить россиянок к тройке призёров, но отставание от лидеров стало просто чудовищным — около полутора минут. Передавала эстафету Казакевич практически пешком. На биатлонистку было реально страшно смотреть.

Родину спасла Кристина Резцова, которая хорошо отстреляла, пробежала в свою силу и воспользовалась ошибками соперниц. В итоге российской команде досталась бронза, которую ни в коем случае нельзя переоценивать.

Конечно, надо поздравить с бронзой. Но состояние команды сложное и тяжёлое, очень много вопросов. Резцова выглядит отдельным человеком в этой команде. Видно, что сейчас все в яме, кроме Кристины. Бронзовая медаль в нынешних условиях — маленький подарок. Ноги тяжёлые, руки тяжёлые, стрелять тяжело. Всё можно объяснить, но почему они такие тяжёлые? Если мы, грубо говоря, резервисткам проигрываем, — заявил «Чемпионату.com» бывший президент СБР Владимир Драчёв.

Печально складывались для россиянок и последние личные гонки. В спринте на этапе в Рупольдинге лишь Миронова заехала в десятку. Это произошло исключительно благодаря чистой стрельбе. Ногами же россиянка проиграла победившей Эльвире Эберг из Швеции аж 50 секунд.

Резцова в той гонке бежала прилично, но по разу промазала на огневых рубежах. Это отбросило её на 20-е место. Позиции остальных россиянок даже стыдно озвучивать. Это места за пределами 40 сильнейших.

«Застрелилась» Резцова и в пасьюте на предыдущем этапе КМ в Оберхофе. Там россиянка допустила аж шесть промахов и финишировала 14-й. В два раза меньше патронов мимо цели отправила Васнецова, что позволило ей занять лучшее среди россиянок 11-е место.

Кристина Резцова Александр Вильф/РИА Новости

Мечи стаканы на стол

К проблемам со стрельбой и функциональной готовностью российских биатлонисток добавилась странная ситуация со старшим тренером команды Михаилом Шашиловым. Несколько дней назад СМИ растиражировали информацию о том, что СБР вот-вот снимет специалиста из-за «участившихся случаев нарушения режима». Что конкретно подразумевается под этой формулировкой — не уточнялось, однако с большой долей вероятности можно предположить, что речь идёт о злоупотреблении алкоголем. Инсайдеры также сообщали, что у тренеров и спортсменов есть некие компрометирующие видео, которые дошли до руководства СБР.

Масла в огонь добавило и неожиданное отсутствие Шашилова на эстафетной гонке в Рупольдинге. Официально было объявлено о плохом самочувствии тренера, после чего появились шутки о том, что специалист просто немного переусердствовал, отмечая старый Новый год. Сами спортсменки же рассказали о подозрениях на коронавирус у Шашилова, которые, к счастью, не подтвердились.

16 января состоится заседание правления СБР. Несколько представителей союза утверждали, что на мероприятии вопрос об отставке Шашилова рассматриваться не будет, но всем понятно, что дым без огня бывает крайне редко. Так что вариант с расставанием с тренером накануне Олимпиады исключать точно не стоит.

Луч солнца

Главным поводом для оптимизма российских болельщиков является форма Кристины Резцовой. У спортсменки регулярно случаются затмения на огневых рубежах, но при этом она бежит на равных с лидерами. В эстафетных гонках спортсменка вообще незаменима: при наличии возможности взять дополнительные патроны бороться с Резцовой практически невозможно. На Олимпиаде в этом виде программы мы должны бороться за самые высокие места, главное, чтобы к четвёртому этапу отставание не было слишком большим.

Сама Резцова относится к себе очень критично. Видно, что спортсменка ставит перед собой максимальные задачи и подходит к выступлениям со здоровой спортивной злостью. Главное — стабилизировать стрельбу.

Я — лидер? Я считаю, что лидер должен быть лидером во всём, а не только иногда. Здорово, что у нас одна из самых популярных биатлонных стран. Очень рада, что за нас болеет много народу и нас все смотрят, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ» после последней эстафеты.

Пока российским поклонникам биатлона рано посыпать голову пеплом, ведь успешность сезона будет оцениваться по выступлениям на Олимпиаде и чемпионате мира. Важно только то, чтобы тренерский штаб сделал правильные выводы до старта важнейших соревнований.