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На футбольные матчи хотят пускать только трезвых фанатов

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил наркологам проверять футбольных фанатов и пускать на спортивные матчи только трезвых людей.

«Человек, заходящий на стадион, не может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — передаёт его слова АГН «Москва».

По его словам, это следует сделать из-за участившихся случаев появления на матчах нетрезвых болельщиков.

Как ранее писал News.ru, руководство московского ЦСКА выступило с заявлением о том, что до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выездных матчах команды не будут организовываться гостевые секторы.

Это связано с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА.


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