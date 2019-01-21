На футбольные матчи хотят пускать только трезвых фанатов

https://news.ru/storage/news/ff0ae37add2a75e29e8b106a2d0755d5/5dfc15b5-1402-4a9d-92e8-a371c89551f0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил наркологам проверять футбольных фанатов и пускать на спортивные матчи только трезвых людей.

«Человек, заходящий на стадион, не может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — передаёт его слова АГН «Москва».

По его словам, это следует сделать из-за участившихся случаев появления на матчах нетрезвых болельщиков.

Как ранее писал News.ru, руководство московского ЦСКА выступило с заявлением о том, что до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выездных матчах команды не будут организовываться гостевые секторы.

Это связано с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА.