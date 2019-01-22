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На Australian Open не осталось россиян

Анастасия Павлюченкова AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анастасия Павлюченкова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) проиграла американке Дэниэлл Коллинз со счётом 6:2, 5:7, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Павлюченкова 6 раз подала навылет, активно выиграла 36 очков и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету Коллинз 6 эйсов, 38 виннеров и 20 неточностей.

За выход в финал Коллинз поборется с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).

Павлюченкова оставалась единственной представительницей сборной России, продолжавшей борьбу на мэйджоре.

27-летняя россиянка находится в мировом рейтинге на 44-й позиции. Россиянка — победительница 17 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), причём 12 — в одиночном разряде. Ранее она выходила в четвертьфинал австралийского мэйджора только раз в карьере — в 2017 году.

Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.

Последний россиянин вылетел с Australian Open, писал News.ru.


#теннис #АнастасияПавлюченкова
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