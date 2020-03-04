Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия за последние 10 лет провела все самые главные спортивные мероприятия, заявил министр спорта Олег Матыцин в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020 и посвящённую образованию в спорте.

Мне важно понять, как дальше мы будем строить взаимосвязь с образовательным сообществом. Министерство спорта рассматривает этот проект как ещё один важный элемент для развития наследия. Россия за последние 10 лет...