Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что надо заниматься любимым делом, чтобы пройти путь от ректора вуза до министра.
Надо быть профессионалом, любить дело, которым занимаешься, открытым для диалога, уметь работать в команде и не бояться менять траекторию. Жизнь настолько турбулентна, что нужно быть постоянно внимательным к тому, что происходит вокруг, — сказал министр в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020 и посвящённую образованию в спорте.
Также Матыцин рассказал, каким коллективом хочет окружить свою структуру.
Команда должна быть стабильна на определённый проект. Это саморазвивающийся организм. В министерстве спорта мы открыты для новых партнёров, мы хотим создать максимально открытую систему взаимодействия с имеющимися и будущими партнёрами, — заключил Матыцин.
Матыцин был назначен министром спорта России согласно указу президента страны Владимира Путина 22 января. С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ, в 2005–2015 годах — почётным президентом Российского спортивного студенческого союза, писал NEWS.ru.
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