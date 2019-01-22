Мышеловка захлопнулась: WADA добилось своего

https://news.ru/storage/news/c7eb12c57d5c52316ceb0b272ba9af61/4c04a163-7c70-4c53-8189-4b6d2d2e249e_850.jpg Владимир Песня/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство продолжает припирать Россию к стенке

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), собравшись в формате телеконференции, оставил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) без изменения. Для иного решения предпосылок не было. Пусть с опозданием, но Россия выполнила свою часть договорённостей. News.ru — о том, куда WADA ведёт отечественный спорт.

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Российский спорт пребывает сейчас в слабой позиции. Виной тому — допинг, восьмой смертный грех, от которого мы всё никак не можем отмыться. За него нас же и припёрли к стенке с выпирающими кольями. И с беспощадностью и неостановимостью танка вдавливают в неё. Остриё уже вошло в плоть. Ещё чуть-чуть — и она треснет.

Вот что происходит, если вдуматься. Но мы, объятые паникой, этого не чувствуем. Всё увлечённо гадали на ромашке — накажут ли нас за срыв дедлайна или нет, накажут — не накажут. Там, в танке, тоже отвлекались на частности. Эти русские прошляпили 31 декабря и не предоставили обещанный допуск — ату их. Эхо атуизма долетает до нас, размягчённых празднованиями, и мы, закусив от обиды губу, плодим ответные глупости. На эту борьбу нанайских мальчиков можно смотреть бесконечно. Русофобы и русофилы — две стороны одной и той же монеты.

Для WADA всё это не имеет значения. С подобной риторикой в суд не придёшь. Точнее — прийти-то можно, но вот победить — без шансов. Там чётко понимают, зачем идут на контакт с Россией с её неизбывной бюрократией и ради чего сначала восстановили, а затем и сохранили статус РУСАДА. Даже несмотря на то неслыханное давление, которое оказывает на них весь западный мир. Поэтому и только поэтому с нами говорят языком дипломатии, обмениваются письмами, закрывают глаза на срыв договорённостей, но за перекованным, будто у волка в народной сказке про семеро козлят, голосом чувствуется: эти, будь у них возможность, схватят за горло до хруста и не отпустят до хрипа.

Главное для WADA — и её глава Крейг Риди этого не скрывает — довести до конца расследование о допинге в России с 2011 по 2015 годы. Если ради этого нужно будет спуститься в преисподнюю и договориться с самим дьяволом, какой бы облик он ни принял, они это сделают. И обманываться здесь не стоит — спускаются к нам и договариваются с нами.

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Для нас это — «дорожная карта» как шанс получить индульгенцию и выбраться из собственного ада, для них — договор с дьяволом, в котором незримыми чернилами прописаны три пункта. И они обязательно проявятся на пергаменте в самый подходящий для WADA и неподходящий для России момент.

Первый пункт

Доступ к оригиналу базы данных Московской антидопинговой лаборатории, закрытой в 2015 году.

В ноябре 2017 года Григорий Родченков передал WADA копию LIMS, но она оказалась неполной. Пусть не до 31 декабря 2018 года, но 16 января 2019 года все имевшиеся пробелы были восполнены. Отвергнутая в декабре группа экспертов во главе с испанцем Хосе Антонио Паскуалем, переговоры с Кремлём и три недели ожидания сверх оговорённого — не самая высокая плата за такую возможность.

Второй пункт

Проверка полученных данных на подлинность и повторных анализ допинг-проб, вызывающих подозрения.

Изучение девяти тысяч изъятых образцов займёт, если верить экс-главе WADA Ричарду Паунду, несколько месяцев. На перепроверку подозрительных допинг проб, таким образом, останется три-четыре месяца. Исходя из слов того же Риди, что её планируют завершить не позднее 30 июня 2019 года.

Третий этап

Возбуждение дел против тех, кто принимал допинг.

Получив оригинал базы данных и перепроверив допинг-проб, WADA получит возможность отделить тех, кто действительно нарушил закон, от тех, кто безвинно попал в сети борцов за чистоту спорта заодно с другими. А там — рукой подать и до суда, и до наказания за совершённые преступления.

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Для WADA это станет большой победой в любом случае. Для российского спорта — либо очищением от надуманных, как нам твердили все эти годы, обвинений, либо полной капитуляцией с белым флагом.

Если Ричард Макларен, пользующийся в России особой «любовью», прав, мы узнаем о сотнях случаях применения допинга. Канадец даже очертил масштабы — от 300 до 600. В этом случае дальше открещиваться от существования с 2011 по 2015 годы системы поддержки допинга будет бессмысленно. Цифры скажут сами за себя.

…Остриё пробьёт плоть, брызнет кровь, и российский спорт пригвоздят к стенке окончательно. На многое мы сами посмотрим иначе. На иные слова, на иные дела, на иные репутации. Как бы пугающая сейчас изоляция не показалась тогда пределом мечтаний. Мышеловка захлопнется. У дьявола выиграть нельзя.

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