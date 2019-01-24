Мякяряйнен: попросила Хованцева разобраться со стрельбой

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Кайса Мякяряйнен

Финская биатлонистка — о дружбе с главным тренером сборной России

Действующая обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен впервые в этом году попала на подиум. В спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце она заняла шестое место и смогла наконец решить свои проблемы со стрельбой. Об особенностях одного из любимых этапов, возвращении точности в стрельбе, консультациях с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым и подготовке к чемпионату мира она рассказала в интервью News.ru.

— Как вы объясните, что в Антхольце при такой прекрасной погоде биатлонистки стреляют не очень хорошо?

— Я думаю, что главная причина промахов — это большая высота. У нас не так много этапов Кубка мира в среднегорье. К тому же Антхольц — это вообще самый высокий этап в мире. Также сейчас в Канаде и США у нас будут также гонки на высоте. В таких условиях стрелять здесь очень сложно.

— Вы видели, как Лауру Дальмайер тренеры вели под руки после финиша?

— Нет, но могу представить её тяжёлое состояние.

— В Оберхофе и Рупольдинге у вас были проблемы со стрельбой. Что помогло вам их решить здесь?

— В Оберхофе была ужасная погода, а в Рупольдинге я уже делала по одному промаху на каждом из рубежей. Здесь я допустила всего один промах, что ощутимо лучше. С такой стрельбой я способна бороться за награды. Проблемы со стрельбой у меня начались ещё в Нове-Место, но каждую неделю у них были разные причины. Я не могу назвать одну конкретную проблему, из-за которой я плохо стреляла. Антхольц — одно из моих любимых мест. Здесь всегда светит солнце, поэтому я получаю удовольствие, соревнуясь здесь. Это помогло мне морально раскрепоститься.

Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst/Global Look Press Кайса Мякяряйнен

— В прошлые годы вы всегда успешно выступали на свой день рождения в начале января в Германии. Вас огорчило, что в этот раз не удалось повторить успех?

— Для меня нет такого большого значения, проходит гонка в день рождения или в любой день. Но плохие результаты всегда неприятны.

— В Рупольдинге вы работали над стрельбой с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым. Почему решили к нему обратиться?

— Анатолий много лет работал в Контиолахти, и мы с ним хорошие друзья. Мне был интересен его взгляд со стороны, есть ли какие-то специфические проблемы с моей стрельбой лёжа. Ничего особенного мы не заметили. Я стреляла нормально, но мне приятно было снова пообщаться с Анатолием.

— Какие-то его советы были полезны для вас?

— Сложно сказать. Время покажет, но я уверена, что он хороший тренер по стрельбе и к нему можно обращаться. В Контиолахти мы не раз работали вместе.

— У вас есть объяснение, из-за чего вы на лёжке делали по три-четыре промаха подряд, что непростительно для спортсменки такого уровня?

— Нет, потому что у каждой этой ошибки свои причины. Где-то виной погодные условия, где-то — искусственное освещение. Здесь мне удобнее, потому что хороший естественный свет, а в условиях плохой освещённости я всегда стреляю хуже. В Оберхофе и Нове-Место шёл дождь, а в Рупольдинге просто было слишком темно. Солнце и хорошая видимость имеют для меня большое значение.

— Какие ваши планы на американские этапы?

— Посмотрим. Пока я планирую там выступать, а потом поеду домой готовиться к чемпионату мира.