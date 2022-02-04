«Мы — свободные люди»: украинский фигурист дал интервью на русском языке
«Мы — свободные люди»: украинец Никитин рассказал о запрете говорить на русском языке
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
12:55, 04 февраля 2022
Александра Назарова и Максим НикитинФото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
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Украинский фигурист Максим Никитин дал интервью российским журналистам на русском языке. Спортсмен выразил мнение, что любой человек вправе разговаривать на том языке, на котором ему удобно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Мы — свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый — и каждый может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог — адекватные вопросы, адекватные ответы, — сказал Никитин «Спорт-Экспрессу».
Никитин выступает в дуэте с Александрой Назаровой в танцах на льду. В ритм-танце командного турнира они заняли девятое место.
Ранее Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Другой украинский фигурист, Иван Шмуратко, ответил по-английски на заданный на русском языке вопрос. Это случилось во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине.