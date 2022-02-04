«Мы — свободные люди»: украинский фигурист дал интервью на русском языке

Украинский фигурист Максим Никитин дал интервью российским журналистам на русском языке. Спортсмен выразил мнение, что любой человек вправе разговаривать на том языке, на котором ему удобно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Мы — свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый — и каждый может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог — адекватные вопросы, адекватные ответы, — сказал Никитин «Спорт-Экспрессу».

Никитин выступает в дуэте с Александрой Назаровой в танцах на льду. В ритм-танце командного турнира они заняли девятое место.

Ранее Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Другой украинский фигурист, Иван Шмуратко, ответил по-английски на заданный на русском языке вопрос. Это случилось во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине.