«Мы страдаем»: украинский спортсмен призвал отстранить россиян от ОИ-2024

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Олимпийские игры

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил о необходимости полного запрета российских спортсменов на всех турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года. Он считает, что это было бы справедливо с точки зрения спорта.

Международное сообщество должно быть достаточно смелым, чтобы последовать примеру Уимблдона и полностью запретить выступления россиян не только в знак солидарности с Украиной, но и в качестве акта спортивной справедливости. Очевидно, это будет означать отстранение России и всех её спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже, — приводит слова Гераскевича The Guardian.

Он добавил, что российские спортсмены получают деньги от правительства и зачастую являются частью армии. Также они — часть российской пропаганды. Они выступают, а украинцы страдают, что неправильно, считает Гераскевич.

4 июля глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил на ней, что позиция организации относительно санкций против Белоруссии и России не изменилась. Спортсмены из этих двух стран по-прежнему будут отстранены от соревнований.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.