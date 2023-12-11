«Мы — не пустое место, чтобы ехать без гимна»: боксер Чахкиев об Олимпиаде Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев ответил, нужно ли ехать на ОИ без символики

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Рахим Чахкиев

Нужно создать новую спортивную организацию, если Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит наставить на участии россиян в соревнования без национальной символики и не захочет идти на компромисс. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

Нужно вести переговоры, чтобы мы могли представлять свою страну и свой флаг. Если не сможем договорить придется, придется что-то кардинально менять в мировом сообществе, создавать что-то новое. История менялась, цивилизации погибали, но Олимпиада дошла до наших дней. Времена меняются. Нам предлагают, чтобы отечественные спортсмены представляли исключительно себя самих, но мы — это не пустое место. Нужно искать компромисс, — сказал Чахкиев.

С его точки зрения, если не получится договориться о гимне, флаге и другой символике, то нужно создавать другую организацию, чтобы отстаивать свои интересы.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже также будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.