«Мы не могли гарантировать их безопасность»: Бах об отстранении россиян Глава МОК Томас Бах объяснил отстранение россиян от турниров невозможностью гарантировать их безопасность

Фото: Xinhua/Global Look Press

Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне высказался об отстранении россиян и белорусов от соревнований. Трансляцию мероприятия ведет канал ASOIF Media на YouTube.

В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — заявил Бах.

Глава МОК также подчеркнул, что спортсмены не должны нести наказание по национальному принципу. По словам функционера, нужно уважать права тех атлетов, кто не поддерживает военные действия.

4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Баха рабом Америки. За месяц до этого МОК рекомендовал отстранять от международных соревнований всех российских и белорусских спортсменов.