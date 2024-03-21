«Мы не были вместе»: возлюбленная Кольцова впервые высказалась о его смерти Теннисистка Соболенко заявила о расставании с хоккеистом Кольцовым до его смерти

Фото: Социальные сети

Константин Кольцов, Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, в котором рассказала, что рассталась с хоккеистом Константином Кольцовым до его смерти. Она назвала уход спортсмена «немыслимой трагедией», отметив, что ее сердце разбито.

Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время, — написала она.

О смерти 42-летнего хоккеиста и ассистента тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова стало известно 19 марта. Это случилось в Майами, где он находился вместе с Соболенко.

В полицейском управлении округа Майами-Дейд в США заявили, что причиной смерти стало самоубийство. По данным следствия, смерть 43-летнего тренера наступила в понедельник, 18 марта. Его тело обнаружили в курортном отеле St. Regis Bal Harbour Resort.

Кольцов до начала тренерской карьеры активно выступал в профессиональных лигах. Он входил в состав американского клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», представлял команды «Юность» и «Динамо» из Белоруссии, а также успел поиграть в российских клубах «АК Барс», «Спартак» и «Салават Юлаев».