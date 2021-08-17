Мужская художественная гимнастика — цветочки: Слуцкая о трансгендерах

Бывшая российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о политике в отношении трансгендерных спортсменов. Пост она сделала на своей странице в Instagram.

Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли? — написала Слуцкая.

Она добавила, что мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки.

21 июля экс-фигуристка Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.

За это её раскритиковали американские экс-коллеги: Габриэлла Пападакис и Кейтлин Уивер. Но поддержала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.