«Мужчины должны быть мужчинами»: ФК «Иркутск» уволил вратаря за маникюр Руководство ФК «Иркутск» уволило вратаря Никиту Лобусова из-за лака на ногтях

Фото: ФК «Иркутск» г. Иркутск / «ВКонтакте»

Руководство российского футбольного клуба «Иркутск» уволило вратаря Никиту Лобусова из-за маникюра футболиста. На официальной странице команды во «ВКонтакте» появился соответствующий пресс-релиз, в котором сказано, что «мужчины должны быть мужчинами». Владельцев ФК «Иркутск» не устроило то, что вратарь использует яркий лак для ногтей. Клуб пожелал игроку найти новую команду и «проявить себя с хорошей стороны в футболе».

Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не о том, каким способом самовыражаться. Если спортсмен хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного, — сказано в пресс-релизе.

Фанаты клуба разделились во мнениях, некоторые отмечали, что следует судить игрока по игре, а не по внешности, а многие указали на то, что вратарь представлял клуб, поэтому должен был соответствовать ожиданиям руководства.

Российский нападающий Александр Кокорин перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис», сообщила ранее пресс-служба клуба на официальном сайте. Россиянин продолжит принадлежать «фиалкам» и будет выступать на Кипре на правах аренды. За полтора года в составе «Фиорентины» Кокорин вышел на поле 11 раз и не отметился результативными действиями. В июле 2022 года в «Фиорентине» назвали трансфер Кокорина ошибкой.