Мутко рассказал о «долгом развале» российского спорта

https://news.ru/storage/news/2aed858a1e1851141c344dfbfa9a0d7b/92af63e8-d832-4d1d-89f4-4b214eeb49a7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что российский спорт — прочная и сильная структура.

«Знаете, еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой. Все, как я и говорил, „фром май харт“», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) добавил, что главное в любом деле — быть преданным ему.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 год он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчётно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.