USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,260 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Мутко рассказал о «долгом развале» российского спорта

Виталий Мутко Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что российский спорт — прочная и сильная структура.

«Знаете, еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой. Все, как я и говорил, „фром май харт“», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) добавил, что главное в любом деле — быть преданным ему.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 год он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчётно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.


#сборнаяРоссии #ВиталийМутко
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 14:37, 20 декабря 2018
Медведева исполнила новый каскад
спорт 14:16, 20 декабря 2018
Отец Нурмагомедова посетовал на излишнюю популярность
спорт 14:02, 20 декабря 2018
Глушаков захотел стать главным тренером «Спартака»
Лента новостей
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
Другие новости
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
спорт 21:14
Логинов стал вторым в спринте на 3-м этапе Кубка мира
спорт 19:46
Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls
спорт 19:27
Надаль отдал миллион евро пострадавшим в наводнении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top