Мусульманам запретили ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

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Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров. Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, сообщается на сайте организации.

Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека. Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено, — говорится в сообщении.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение дипломатов США и ряда их союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине, является ошибочным и неприемлемым. По словам главы государства, Россия всегда была против политизации спорта.