«Можно попробовать прыжки с шестом»: Чичерова о Трусовой в лёгкой атлетике Чичерова предположила, что у Трусовой могло бы получиться в прыжках с шестом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка Анна Чичерова

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отреагировала на желание фигуристки Александры Трусовой выступить в соревнованиях по лёгкой атлетике. Она посчитала инициативу интересной и пожелала спортсменке удачи.

Слышала, что у неё кто-то из родителей занимался лёгкой атлетикой, может, решила пойти по их стопам. Думаю, у Трусовой могло бы получиться в прыжках с шестом, вполне можно рассмотреть и прыжки в длину. Для выступления на спринтерских дистанциях нужно провести тесты. Если со скоростью всё в порядке, до Трусову можно вполне представить себе на 60-метровке на каком-нибудь зимнем чемпионате, — рассказала Чичерова.

Спортсменка затруднилась ответить на вопрос о том, как занятия лёгкой атлетикой повлияют на карьеру Трусовой в фигурном катании. По словам Чичеровой, нужно понимать, насколько глубоко фигуристка решила погрузиться в новый вид спорта.

Нужно понимать её планы, идёт ли речь о разовой акции или она решила поменять специализацию. История знает случаи успешного выступления атлетов в разных видах спорта, можно вспомнить Лори Джонс, которая становилась чемпионкой мира и по бобслею, и по бегу с барьерами. Но об успехах в легкой атлетике фигуристок я не слышала. Возможно, Трусова станет первой, почему бы и нет, — добавила Чичерова.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. Уточнялось, что она выступит в секторе для прыжков в длину.