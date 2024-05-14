«Может, через год»: Костомаров о своем участии в марафоне «Забег.РФ» Костомаров надеется, что через год сможет принять участие в марафоне «Забег.РФ»

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Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина

Фигурист Роман Костомаров заявил, что бег — «фундамент» любого вида спорта. В ходе общения с корреспондентом NEWS.ru в рамках пресс-завтрака международного полумарафона «Забег.РФ», он заявил, что, возможно, через год сам примет участие в забеге.

Бег вдохновляет и дает силы. Любой вид спорта не обходится без бега — этот основа для любого спортсмена. Бег делает тебя сильнее, выносливее, без этой дисциплины не обойтись. Я всегда любил бегать. Это дает фундамент и силы для программ. С удовольствием принял бы участие, но сегодня что-то тяжело. Может быть через годик, — сообщил спортсмен.

В декабре Костомаров впервые выступил на льду на коньках после операций. Он вышел на сцену в рамках юбилейного шоу Авербуха. Тогда спортсмен признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.

Кроме этого, олимпийский чемпион по фигурному катанию, которому ампутировали конечности после тяжелой болезни, заявил, что перестал бояться смерти. Теперь, как отмечает спортсмен, он боится только потерять своих близких людей. В дальнейшем фигурист намерен продолжать заниматься спортом.

Ранее фигуристка Оксана Домнина рассказала, что она запрещала себе думать о будущем, когда ее супруг Костомаров оказался на грани жизни и смерти. Она отметила, что смогла сохранять свое состояние в кризисный момент благодаря умению отказываться от негативных прогнозов.