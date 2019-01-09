USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent60.71 $ Bitcoin4,019.04 $
МОСКВА-14°C21:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»

Victor Eleut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Французский мотогонщик команды Yamaha Ксавье де Солтре стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2019», проходящего по территории Перу.

Вторым финишировал чилиец Пабло Квинтанилла (Husqvarna), третьим — аргентинец Кевин Бенавидес (Honda).

Старт третьего этапа прошел от Сан Хуан Де Марконы до Арекипы (лиазон — 467 км, спецучасток — 331 км).

Таким образом, после трех этапов лидером общего зачёта в категории мотоциклов стал Квинтанилла.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 19:28, 9 января 2019
Кержаков опроверг конфликт с Бушуевым
спорт 18:11, 9 января 2019
Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»
спорт 14:27, 9 января 2019
Пилот «КАМАЗ-мастер» попал в аварию
​Эдуард Николаев выиграл 2-й этап ралли-марафона
спорт 13:08, 9 января 2019
«Дакар-2019»: Карякин набирает ход, «КАМАЗ-мастер» побеждает
​Эдуард Николаев выиграл 2-й этап ралли-марафона
Лента новостей
экономика 21:52
Банк России переводит деньги в юани и иены
политика 21:42
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
общество 21:27
Эрмитаж объяснил отказ Путина посетить музей
политика 21:26
Петербург будут убирать «лопатами Беглова»
в мире 21:18
ЕС призывает власти Китая освободить канадцев
Другие новости
спорт 19:28
Кержаков опроверг конфликт с Бушуевым
спорт 18:11
Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»
спорт 17:59
Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS
спорт 17:47
Стали известны подробности предстоящего боя Ломаченко
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top