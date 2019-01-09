Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»

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Французский мотогонщик команды Yamaha Ксавье де Солтре стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2019», проходящего по территории Перу.

Вторым финишировал чилиец Пабло Квинтанилла (Husqvarna), третьим — аргентинец Кевин Бенавидес (Honda).

Старт третьего этапа прошел от Сан Хуан Де Марконы до Арекипы (лиазон — 467 км, спецучасток — 331 км).

Таким образом, после трех этапов лидером общего зачёта в категории мотоциклов стал Квинтанилла.