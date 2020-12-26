Московское «Динамо» победило СКА в овертайме

Петербургский СКА уступил московскому «Динамо» и прервал победную серию в КХЛ из четырёх матчей. Встреча завершилась со счётом 1:2 в овертайме.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (38-я минута) и Вадим Щипачёв (63). У проигравших отличился Антон Белов (40). Форвард петербургской команды Йоонас Кемппайнен провёл 300-й матч в КХЛ.
Это первое поражение питерского клуба за пять последних матчей. Теперь СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков в 40 матчах. «Динамо» поднялось на четвёртое место, набрав в 39 играх 50 очков.
Впереди у питерцев игра «Сочи» 28 декабря. «Динамо» в тот же день померяется силами со «Спартаком».
Как писал NEWS.ru, новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнётся 13 января. Все клубы проведут по 56 матчей в своих дивизионах, составы которых по сравнению с прошлыми сезонами изменятся из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сезон должен закончиться 8 мая, а Кубок Стэнли будет длиться до июля 2021 года.