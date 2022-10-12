Момент истины для «Z-патриотов»: в Госдуме хотят мобилизовать спортсменов Отряды планируются как добровольческие, но ограничения по выезду за границу уже начинают вводиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Специальная военная операция, начатая 24 февраля, не могла не отразиться на жизни спортсменов. Но если раньше худшее, что могло случиться с их карьерами — это отсутствие международных соревнований (читай — перспектив стать мировыми звездами), то теперь открылась перспектива и попасть прямо на фронт. В Госдуме задумались о том, чтобы создать специальные отряды для спортсменов. Что это за проект? Как он будет работать? Кого коснется? Как на него реагируют чиновники и люди спорта? Соберем ответы на эти вопросы.

Изначально «бомбическую» новость сообщил «Р-Спорт» — спортивный филиал «РИА Новости». По их информации, в России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине. Предварительное обсуждение вопроса уже состоялось.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Минеев

Не то чтобы эта новость как-то способна удивить. Повестки спортсменам уже давно приходят, много историй рассказывали бойцы ММА, в частности чемпион AMC Fight Nighs Владимир Минеев, приходили письма счастья и футболистам, и волейболистам. О некой повестке рассказывал даже 49-летний Николай Валуев. Правда, неизвестно, чтобы кто-то из спортсменов уже попал на фронт, но в военкоматы они ходят массово и давно. Обычно их отпускают.

В социальных сетях и раньше задавались вопросом, чем спортсмен отличается от человека любой другой профессии? Почему мало к чему готовый слесарь или айтишник должен идти на фронт, а физически сильный биатлонист, умеющий метко стрелять, не должен? Создание отряда спортсменов, на первый взгляд, выглядит логичным шагом в текущих условиях.

Но в Министерстве спорта изначально так не считали. Две недели назад стало известно, что в ведомстве работают над программой по освобождению спортсменов от мобилиазции. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий.

Насколько знаю, Министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась. Сейчас разрабатывается определенная система брони, — сказала она «Матч ТВ».

Судя по всему, на самом верху победила позиция, что все равны перед необходимостью отдавать долг стране. За спорт взялись плотно. Сегодня, 12 октября, появилась новость о том, что Минспорт запретит выезд за границу спортсменам, подлежащим мобилизации.

Комиссия [по формированию календарного плана] постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов, — сообщил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

По его словам, выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, карате, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу‑джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

Фото: : Владимир Гердо/ТАСС Дмитрий Свищев

Остался вопрос, как осуществлять мобилизацию спортсменов. Она ведь тоже должна быть частичной, как и мобилизация всех остальных категорий граждан. За ответом на этот вопрос журналисты обратились к председателю комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрию Свищеву. И он признался, что сам не знает, как это будет выглядеть.

Создание добровольческих отрядов среди профессиональных спортсменов для меня такая же новость, как и для миллионов россиян. Ничего об этом пока не слышал. Я даже не понимаю, как это вообще должно выглядеть. Отряд легкоатлетов, отряд боксеров и отряд фигуристов? Честное слово, не понимаю. Вообще, спортсмен ничем не отличается от любых граждан РФ. Он имеет право на все те действия, которые разрешены законом нашего государства. Если кто-то хочет поддержать свою страну, почему нет, — заявил Свищев.

Тему поддержал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. Лично ему нравится идея создания добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации.

Это хорошая и правильная идея! Связывались ли со мной? Я в теме, так скажем. О создании этих отрядов официально еще не объявили, но желающие среди спортсменов у нас уже есть. Более того, их довольно много. Ребята обращаются, — сказал Лайшев порталу Sport24.

Еще один поддержавший — бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он считает, что спортсмены — это те же самые защитники Отечества, как и служащие в Вооруженных силах РФ, в Росгвардии, в системе МВД и так далее. И если добровольческие отряды будут созданы, любому спортсмену будет за честь отстоять там.

Спортсмены — это элитная часть здоровых, крепких людей, вне зависимости от вида спорта: борьба, плавание, гребля, даже фигурное катание. Они могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту нашего Отечества, потому что физически они все готовы, способны справиться с любой нагрузкой, — сказал Драчев Metaratings.ru.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Иван Куляк

В поддержку идеи выступили и другие депутаты. Но сами спортсмены пока молчат. В соцсетях их болельщики призывают вступать в этот отряд в первых рядах, ведь это шанс не на словах, а на деле показать свой патриотизм и преданность государству. Особенно ждут этого от ребят вроде гимнаста Ивана Куляка, который публично демонстрировал букву Z на церемонии награждения, а также от ребят вроде Сергея Карякина, Евгения Плющенко, Никиты Кацалапова, Евгения Рылова, да и вообще всех тех, кто публично поддерживал спецоперацию и ходил на мероприятие под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

«Ребята, это ваш шанс и ваш момент истины», — пишут болельщики в комментариях. Предлагают также создать добровольческий отряд для детей депутатов. Много чего говорят на эту тему, но пока неясно, как это в действительности будет работать. И будет ли вообще.