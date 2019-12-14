Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) провели акцию в Москве против решения WADA по российским спортсменам и призвали организацию пересмотреть позицию.
Мы проводим акцию в поддержку «чистых» спортсменов, которым придётся выступать под белым флагом. «Молодая гвардия Единой России» призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! — передаёт слова главы московского отделения МГЕР Дениса Аширова ТАСС.
Более ста активистов растянули российский флаг у здания Олимпийского комитета России (ОКР), выставили мольберты с фотографиями спортсменов, которые не смогут представлять страну на соревнованиях.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у WADA нет никаких вопросов к спортсменам.
Как ранее писал NEWS.ru, олимпийский чемпион Игр в Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил, что он не был удивлён санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому спорту.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен