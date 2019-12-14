https://static.news.ru/photo/efd3b722-1e6c-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) провели акцию в Москве против решения WADA по российским спортсменам и призвали организацию пересмотреть позицию.

Мы проводим акцию в поддержку «чистых» спортсменов, которым придётся выступать под белым флагом. «Молодая гвардия Единой России» призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! — передаёт слова главы московского отделения МГЕР Дениса Аширова ТАСС.

Более ста активистов растянули российский флаг у здания Олимпийского комитета России (ОКР), выставили мольберты с фотографиями спортсменов, которые не смогут представлять страну на соревнованиях.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у WADA нет никаких вопросов к спортсменам.

Как ранее писал NEWS.ru, олимпийский чемпион Игр в Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил, что он не был удивлён санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому спорту.