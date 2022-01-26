Молдавский — Бейдер и дебют Хабиба в США: какие бои смотреть в выходные

28 и 29 января пройдёт несколько турниров по правилам смешанных единоборств, в которых состоится немало интересных поединков. Валентин Молдавский и Райан Бейдер выявят чемпиона Bellator в тяжёлом весе, Сергей Харитонов проведёт бой в США против опытного боксёра Тайрона Спонга, а турнир ACA 135 собрал сразу несколько шикарных противостояний. Рассказываем об этом более подробно.

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Когда: 29 января

Что смотреть: Райан Бейдер — Валентин Молдавский, Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов, Никита Михайлов — Блэйн Шатт

Сразу три россиянина проведут свои поединки на турнире Bellator. Конечно, большая часть внимания будет уделена Валентину Молдавскому. Временный чемпион в тяжёлом весе встретится с действующим чемпионом Райаном Бейдером, который в прошлом году выступал в Гран-при полутяжеловесов и потерпел поражение в полуфинале.

Учитывая, что относительно недавно Бейдер также потерпел поражение и от Вадима Немкова, 38-летний американец является аутсайдером предстоящей встречи. Молдавский, Немков и Федор Емельяненко — они все тренируются в одном зале и изучили соперника до мелочей. 29-летний Молдавский не проводит ярких боёв, но он доминирует над соперниками в борьбе, буквально связывая их по рукам и ногам. Учитывая, что Валентин ни разу не был в нокауте, Бейдеру будет невероятно сложно перебить или перебороть россиянина.

Ислам Мамедов также получил статусный бой, он встретится с бывшим чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном, Однако вряд ли сейчас 38-летний спортсмен окажет серьёзную конкуренцию россиянину, поскольку три последних поединка Хендерсона завершились поражениями.

23-летний Никита Михайлов только начинает своё восхождением в ММА. Он будет драться с малоизвестным американцем Блэйном Шаттом, который в последнее время чередует победы с поражениями.

Никита Михайлов instagram.com/nikita_mikhailovmma

Eagle FC 44

Когда: 28 января

Что смотреть: Тайрон Спонг — Сергей Харитонов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на этой неделе проведёт первый турнир своей организации в США. Главный поединок в Майами возглавят Тайрон Спонг и Сергей Харитонов. Также в состав участников пополнили бывшие чемпионы UFC Рашад Эванс и Хенан Барао, которые идут на чудовищных сериях из пяти поражений каждый. К ним добавился бывший претендент в легчайшем весе Рэй Борг, который также был уволен из UFC. Совершенно не исключено, что неудачи продолжат их преследовать, потому что в соперниках у них оказались отнюдь не проходные бойцы.

Что же касается встречи Харитонова и Спонга, интересно то, что суринамский спортсмен провёл всего два поединка по правилам ММА. Большая часть карьеры Спонга прошла в боксе. Казалось бы, у Сергея должно быть тотальное преимущество в борьбе, однако Харитонов её не демонстрирует уже несколько лет. Более того, он сам начал выступать по правилам классического бокса, либо по боям на голых кулаках.

Весьма вероятно, что Харитонов и Спонг предпочтут провести всю дистанцию в стойке, а здесь ни у одного из бойцов нет явного преимущества. Харитонов превосходит соперника в массе, а Спонг в скорости.

ACA 135

Когда: 28 января

Что смотреть: Магомедрасул Гасанов — Абдул-Рахман Джанаев, Абдул-Рахман Дудаев — Рустам Керимов, Салимгерей Расулов — Евгений Гончаров

Лига ACA почти никогда не работала на хайпе, но стабильно и скромно проводила турниры с невероятным по конкуренции и уровню составом бойцов. И на ближайшем событии ACA, которое пройдёт в Грозном, выделяются сразу три поединка.

Во-первых, это чемпионский бой Магомедрасула Гасанова и Абдула-Рахмана Джанаева. Гасанов с 2016 года не знает поражений, а в последних поединках он сломил сопротивление опытных Артёма Фролова и Николы Дипчикова. Джанаев выиграл четыре последних поединка, поэтому получил титульный шанс, но в бою с тем же Фроловым он выглядел далеко не так уверенно, как действующий чемпион в среднем весе.

Абдул-Рахман Дудаев и Рустам Керимов проведут вторую встречу в клетке. Первый бой спортсменов состоялся в 2019 году. В невероятном по зрелищности поединке победу одержал Керимов, который два года безуспешно пытался пробиться в UFC, но был вынужден вернуться в ACA. В данный момент Керимов и Дудаев занимают первые места в рейтинге претендентов, и победитель этой встречи должен встретиться с победителем боя Магомеда Бибулатова и Олега Борисова, которые разыграют титул в легчайшем весе.

Безусловно, украсит шоу встреча тяжеловесов Салимгерея Расулова и Евгения Гончарова. У ACA отличный состав в этом дивизионе. Расулов и Гончаров в разные годы были чемпионами лиги, но никогда не встречались друг с другом. 35-летний Расулов утратил пояс в 2016 году и провёл только шесть поединков за пять лет. Однако во всех он одержал победы. Гончаров владел поясом чемпиона в 2019 году. Тогда он победил нынешнего чемпиона ACA Тони Джонсона, но уже в следующем поединке проиграл Мухумату Вахаеву. Сам Вахаев в прошлом году уже проиграл Джонсону. Поэтому интрига как в дивизионе, так и в этом противостоянии обещает быть захватывающей.

Евгений Гончаров vk.com/yjumygm

AMC Fight Nights

Когда: 28 января

Что смотреть: Александр Спецуренко — Тимур Никулин

Немного странным оказался состав турнира AMC Fight Nights, поскольку в нём не оказалось ни одной звезды организации или действующего чемпиона. Возглавят вечер титулованный кикбоксер Александр Спецуренко, чемпион мира и Европы, и Тимур Никулин, у которого нет серьёзных спортивных достижений, зато он широко известен как боец поп-ММА.

Поп-ММА — своеобразный жанр, в котором зачастую самые значимые события происходят на пресс-конференциях с обилием непечатных слов и совершенно неджентльменским отношением к сопернику. На этом поприще Никулин достиг больших успехов и узнаваемости.

Бойцы этого жанра неоднократно штурмовали профессиональные смешанные единоборства, но всякий раз неудачно. Амирхан Оев, Владимир Раджабов, Мохаммед Хейбати, Азизхан Чоршанбиев... История каждого из них заканчивалась на первом же серьёзном сопернике. Казалось, что у Никулина может быть преимущество в борьбе, но Спецуренко в своё время занимался рукопашным спортом, поэтому способен удивить соперника в этом компоненте.